(Görüntülü) Çocuğuyla adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi kadın ve akrabası tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira para çaldığı iddia edilen Navruz E.(41) ve akrabası Zülfiye E. (35), tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken çocuğunu kucağından bırakmayan şüphelilerden Navruz E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardığı görüldü.

Olay, 9 Mart tarihinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İş adamı Ömer T.' nin evine giren kişiler, masa üzerinde duran anahtarlarla çelik kasayı açıp, içerisindeki 400 bin lirayı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Navruz E. ve akrabası Zülfiye E. olduğunu tespit etti. Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde oturan şüpheliler, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çocuğunu kucağından bırakmayan Navruz E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkarması dikkat çekti. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddeden iki şüpheli tutuklandı. Navruz E.'nin tutuklanması üzerine çocuğunun yakınlarına teslim edildiği belirtildi.