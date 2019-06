(Görüntülü) Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi (ÖZEL)

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde çobanlık yaptıkları için eğitime ara veren ve ailesi ikna edilerek okullu olan Muhammed Çelik (12) ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah Çelik (9) ise 3'üncü sınıfı başarı belgesiyle tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Çelik kardeşlere merada hayvan otlattıkları sırada sürpriz yapıp, karnelerini verdi. Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy'de oturan havyancılık yapan Çelik ailesinin 4 çocuğundan Muhammed ve Abdullah, çobanlık yaptıkları için eğitim yılı başlarında okulu bıraktı. Okul öğretmeni Nevzat Can ve meslektaşları, çocukların babaları Hüseyin Çelik ile görüştü. Yapılan görüşmelerle Hüseyin Çelik'in ikna edilmesiyle kardeşler yeniden okula başladı. Öğretmenleri tarafından 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'na alınan kardeşlere 160 saat ders verildi. Atladıkları dersleri, 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'yla alan kardeşler, kısa sürede uyum sağladı. Derslerinde başarılı olan Muhammed ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah ise 3'üncü başarı belgeleriyle tamamladı. MERADA KARNE SÜRPRİZİ Çelik kardeşlerin başarısını duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocuklara, hayvan otlattıkları Güzelköy'deki merada sürpriz yapıp, karnelerini verdi. Doç. Dr. Taşçıer, karnelerle birlikte çeşitli hediyeler verdiği Çelik kardeşlerin büyük zeka ve çalışkanlık örneği gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, Abdullah ve Muhammed Çelik kardeşlerin, dezavantajlı koşullarda yılmadan mücadele ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkıyla okula kazandırdığımız ama aynı zamanda büyük bir zeka ve çalışkanlık örneği göstererek üstün başarı elde eden iki kardeşimiz. Babaları köyde çobanlık yapıyor. Kendileri de burada babalarına her türlü görevlerinde yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin büyük mücadelesiyle okula kazandırdığımız çocuklarımız, hızlıca okuma yazmayı öğrendiler. Akranlarına hemen yetiştiler ve geçtiler. Çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu zor koşullarda okul aşkını gösterdikleri için biz de onları tebrik ve takdir etmek için buraya geldik. Karnelerini verdik. Aileleri de bize bu süreçte destek oldular. İnşallah onları daha iyi yerlerde göreceğiz. Daha iyi koşullarda göreceğiz. Onların hayalleri ve umutları var. Bizim de o umuda ve hayale ortak olacak şekilde çalışmalarımız olacak. Onların gelecekte toplumumuza, Diyarbakır'a, geleceğimize kazandıracağı çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede umarım daha güzel mesleklere, daha güzel hizmetlere vesile olacak bir dönemi geçirecekler. Biz el birliği ile yardımcı olacağız" dedi. 'UMUDUMUZ BU ÖĞRENCİLERİMİZİ İLERİDE DAHA İYİ BİR YERDE GÖREBİLMEK' Öğretmen Nevzat Can ise Abdullah ve Muhammed Çelik'i okula kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Aileleri ile görüşüp ikna ettikten sonra okula kazandırdık. 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' kapsamında eğitime tabi tuttuk. Çok verimli geçti. Akademik başarısı, kendine özgüveni arttı. Şu an dersleri çok iyi durumda ve okula severek geliyorlar. Aile de artık destek veriyor. Umudumuz bu öğrencilerimizi ileride daha iyi bir yerde görebilmek" diye konuştu. MUHAMMED ÖĞRETMEN, ABDULLAH DOKTOR OLMAK İSTİYOR Karnelerini ve belgelerini alır almaz babalarının yanına koşan kardeşlerden Muhammed Çelik, "Babama yardım ediyordum. Okula gitmiyordum. Nevzat hoca da 'Gel okul oku' dedi. Nevzat hocanın sayesinde okula geldim. Öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara ders vermek istiyorum. Hem derslerimi çalışıyorum hem de babama yardım ediyorum" ifadelerini kullandı. Abdullah Çelik ise doktor olmak istediğini kaydederek, "Ben hep ineklerin yanına gidiyordum. Nevzat hoca babamların yanına gelip benim için 'Okula gelsin' demiş. Ben de okula geldim. Beni kursa aldı. Kurs çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla matematik çözdük. Hepsini doğru yaptık. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. İnsanları iyileştirmek istiyorum" dedi.