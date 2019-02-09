ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi. Cizre Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kamu kurum çalışanları ve ilçe merkezi ile bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Seminerde, projenin amaçları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Seminerde sunum yapan proje eğitmeni Nesibe Gözüngü, "Öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenler, sağlık personelleri ve polislere 'Sıfır Atık' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Cizre'de daha önce böylesi bir çalışma yapılmamıştı. Temizlik açısından sloganımızı 'Temiz bir dünya, temiz bir yaşam, temiz bir nesil' olarak belirledik. Geri dönüşümlerle ilgili verdiğimiz seminerlerde öğrencilerden olumlu destek alıyoruz" dedi.
(Görüntülü) Cizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineri
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi. Cizre Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kamu kurum çalışanları ve ilçe merkezi ile bağlı köylerde...
09 Şubat 2019 Cumartesi 17:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.