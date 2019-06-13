(Görüntülü) Ciritçilerden jandarma için gösteri

KARS'ın Selim ilçesinde ciritçiler, jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü için sahaya çıktı. Askerlerin büyük ilgiyle izlediği ciritçiler, dört nala sürdükleri atların üzerinde şov yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köylerde oturan vatandaşlar, yaz kış demeden atlarla cirit oynayarak eğleniyor. Selim ilçesinde bu geleneği sürdüren Akçakale ile Koşapınar Atlı Cirit takımları, bu kez jandarma için cirit attı. İlçe çıkışındaki düz alanda iki takımın gösteri maçını Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, askeri personel ve vatandaşlar izledi. Yaklaşık 1 saat süren cirit gösterisi sonrası protokol sporculara baklava ikram etti. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardır sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan ciritin, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Kars ve Erzurum'un köylerinde vazgeçilmez bir spor dalı olduğunu söyleyen Akçakale Atlı Spor Kulübü sporcusu Şimşek Yıldırım, "Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. Bu geleneği kendi imkânlarımızla sürdürüyoruz. Bugünkü ciritlerimizi tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız için fırlattık. Umarız izleyenler beğenmiştir" diye konuştu.