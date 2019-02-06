(Görüntülü) Çipras, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,()-YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,()-YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini...
06 Şubat 2019 Çarşamba 22:45
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,()-YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:02
|13:29
|16:15
|18:35
|20:06