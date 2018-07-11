(Görüntülü) Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Troya Ören Yeri'ni gezdi

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE,() ÇİN Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında, Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen göreve başlama törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen katılan Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen '2018 Troya Yılı' kapsamında Troya Ören Yerini gezdi. Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ve beraberindeki heyete, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı eşlik etti. Vali Orhan Tavlı ile birlikte antik kenti gezen Bakan Luo Shugang, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan ören yeri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. 'KENDİSİNİ TROYA'NIN TURİZM ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ' Türkiye'ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldiğini belirten Bakan Luo Shugang, Kendisine Çin tarafının selamlarını ve tebriklerini getirdik. Aynı zamanda benim çok önemli bir görevim daha var. Bu sene Çin?de Türkiye Turizm Yılı Etkinlikleri düzenleniyor ve iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini daha da hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen sene Türkiye?ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 oranıyla büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turistler sayısı yüzde 100 oranında arttı. Buraya gelen Çinli turistlerin birçoğu Çanakkale ve Troya'yı ziyaret etti. Troya, Çin'de çok meşhur. Çin?in hemen hemen her ailesi Troya hakkındaki hikayeleri biliyor. Bu senenin Nisan ayında, Çin?de Türkiye turizm yılının açılışın da, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel olarak Anadolu Ateşiyle birlikte Troya hakkında gösteriler yaptı. Ve Çin?de çok büyük yankı buldu. Tam iki tarafımızın çabaları sayesinde Troya'yı ziyaret eden ve Çanakkale'ye gelen Çin'li turist sayısı çok büyük oranda arttı. Buda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sayesinde gerçekleştirildi. Sayın Vali'de turizm alanında çok büyük çaba sarf ediyor. Kendisini Troya'nın turizm elçisi olarak görüyoruz. Kendisi de Troya'yı geliştirmek için ve buradaki turizm kaynaklarını geliştirmek için çok büyük bir planı bulunuyor. Ve inanıyorum ki, her iki tarafımızın ortak çabalarıyla birlikte buraya gelen Çin'li turist sayısı daha da artacaktır. İnşallah bizim Çin'li turistler içinde Troya'da özel imkanları görebiliriz dedi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, '2018 Yılı Hükümetimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Troya Yılı ilan edildi. Troya Yılı içerisinde Sayın Bakanımız ve heyetimizi Çanakkale'de ve Türkiye'de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. 2018 Troya Yılında Troya Antik Kentini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Ağustos ayı içerisinde Troya Müzesini bitiriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de açılışını bütün dünya insanıyla birlikte hep beraber yapacağız. Doğu ve Batı medeniyetlerini Troya Müzesinde, Troya ve Çanakkale'de buluşturacağız. Bu nedenle 2018 Troya Yılında herkesi Çanakkale'ye ve Troya'ya davet ediyoruz diye konuştu.