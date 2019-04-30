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(Görüntülü) Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı

KIŞIN yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Sandallarına binerek kürek çekmeye başlayan balıkçılar da "Vira...

KIŞIN yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Sandallarına binerek kürek çekmeye başlayan balıkçılar da "Vira bismillah" diyerek ağlarını sulara bırakmaya başladı. Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde Aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20- 30 dereceye kadar düşmesiyle başlayan buzlanma kısa sürede 123 bin metrekarelik alana yayıldı. Çıldır Gölü'nde balık avlamak isteyenler buz kalınlığının 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle küçük delikler açarak Eskimo usulü avlanabiliyor. Kış boyu yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde festivaller düzenleniyor. Yüzlerce kişinin üzerine çıktığı ve atlı kızaklarla gezinti yapılan göl bu yıl geç de olsa havaların ısınması ile birlikte nisan ayının sonlarında çözülmeye başladı. Yüzeyi erimeye başlayan Çıldır Gölü'nün içerisinde dev buz kalıntılarının bulunduğunu söyleyen ve bölgede balıkçılık yapan Atanur Dursun, "Kars ile Ardahan illerinin arasında bulunan ve deniz seviyesinden 1959 metre yüksekliğindeki Çıldır Gölü erimeye başlayınca bende ilk kez teknemle balığa çıktım. Gölün yüzeyi aralık ayında donmaya başlar ve mart sonlarına doğru açılırdı. Göl geçtiğimiz yıla göre bu yıl 1 ay geç çözülmeye başladı. Çıldır Gölü her mevsim ayrı bir güzellik içeriyor. Şu an birbirinden ayrılan dev buz tabakaları var. Bunlara dikkat ediyoruz. Titanik'de olduğu gibi buz dağlarına çarpıp batmak istemiyoruz" diye konuştu.

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