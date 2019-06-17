(Görüntülü) Çığ kütlesinde tehlikeli selfie
RİZE'deki Ayder Yaylası'nda bulunan ve kışın Hala Deresi üzerine düşen çığ kütlesine çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kış aylarında Kaçkar Dağı...
17 Haziran 2019 Pazartesi 12:47
RİZE'deki Ayder Yaylası'nda bulunan ve kışın Hala Deresi üzerine düşen çığ kütlesine çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kış aylarında Kaçkar Dağı yamacından düşen çığ kütleleri Hala Deresi üzerinde birikiyor. Her yıl temmuz ayı ortalarına kadar dere üzerinde kalan çığ kütlesi üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başlayan çığ kütlesi üzerinde karşıdan karşıya geçenler, incelen çığ tabakasının kırılma riskine aldırış etmiyor. Çığ kütlesinin üzerine çıkmaya cesaret edemeyenler ise kenarda fotoğraf çektiriyor.
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