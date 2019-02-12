(Görüntülü) Çiftçinin ikiz buzağı mutluluğu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan çiftçi Tayfun Akpınar'ın (35) ineği, ikiz buzağı doğurdu.

Koyulhisar'a bağlı Sarıkaya köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tayfun Akpınar'ın gebe olan montofon cinsi ineği, ikiz buzağı dünyaya getirdi. İneğin ikiz dünyaya getirmesi, Akpınar Ailesi'nde hem şaşkınlık hem de mutlulukla karşılandı.

İneğinin ikiz doğurmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Tayfun Akpınar, Akşam baktığımda inek rahatsızdı, doğum sancısı vardı. Sabaha karşı doğum yapmış şekilde bulduk. Kendiliğinden doğurmuş. Saat başı hayvanı kontrol ediyordum. Çok sevindim. Ben tek dana bekliyordum, çift dana doğurdu. O zaman daha çok sevindim. Aynen çocuklarım gibi bakıyorum, çok da seviyorum diye konuştu.