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(Görüntülü) Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü. Köyde çiftçilik yapan Vildan ve Galip Başyiğit...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü.

Köyde çiftçilik yapan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, ormanlık alanda zaman zaman besledikleri sokak köpeğinin yaralı olduğunu fark etti. Galip Başyiğit, köpeği tarım aracının kasasına koyarak ilçe merkezine götürdü. Köpek, Gönülden Hayvanseverler Derneği'nin desteğiyle veterinere götürülerek tedaviye alındı. Galip Başyiğit, köpeği bulduktan sonra veterinere götürdüklerini belirterek, "Köpek her zaman olduğu yerde yoktu. Aradık, yol kenarında büzün içinden çıktı. Köpeğe tam manasıyla ne olduğunu bilemiyorum. Tahmin ediyorum araba vurmuş, üzerinden geçmiş. Bizden başka ilgilenen yok. Bir de kardeşimin hanımı var hayvanlarla ilgilenen. Köylülerimiz bizi kınıyor köpekleri beslediğimiz için" dedi.

Gönülden Hayvanseverler Derneği Başkanı Belgin Alcan, köpeğin 6 yavrusu bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin böyle insanlara çok ihtiyacı var. Son günlerde bu hayvanlara yapılan şiddet, kötü muameleler öyle ayyuka çıktı ki böyle müstesna insanların bulunduğunu görmek bizi umutlandırdı, geleceğe güvenimizi arttırdı. Çok mutlu hissediyorum. Dün geceden beri nasıl yardımcı olabiliriz diye çırpınıyorum, uyumuyorum. Sayfamızda paylaştık, yardımcı olmak isteyen çıktı. Tedavisinin ardından bakımını bir arkadaşımız yapacağını söyledi. Ona ve Galip beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, köpeğin kanında enfeksiyon ve omuriliğinde zedelenme olduğunu belirterek, "İlk yapacağımız iş enfeksiyonu temizlemek olacak. Ardından kan değerlerini yükseltmek için biraz daha iyi besleyeceğiz. Bunun takibini yapacağız. İlaç tedavisi yapacağız. Röntgenini çektik, kalça bölgesinde, bacaklarda kırık yok. Ayak bölgesinde sürtünmeye bağlı deri aşınmış. Bu bölgeye antibiyotik tedavisi uygulayıp kurutacağız. Bacaklarda hissimiz var, omurgada bir miktar kayma var. Buna bağlı olarak bir his kaybı var. Operasyonla düzelebilecek bir şeye benziyor ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz" dedi.

 

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