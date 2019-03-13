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(Görüntülü) Çiçek Pasajı yenilenen yüzü ile hizmete girdi

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, () MERSİN'de yaşayanların 'Çiçek Pasajı' olarak bildiği Gökçay Kapalı İş Merkezi'ndeki restorasyon çalışmaları sona erdi. 5.5 milyon TL ödenek ile yenilenen pasaj, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kent...

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, () MERSİN'de yaşayanların 'Çiçek Pasajı' olarak bildiği Gökçay Kapalı İş Merkezi'ndeki restorasyon çalışmaları sona erdi. 5.5 milyon TL ödenek ile yenilenen pasaj, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kent sakinlerinin düğün, nişan, kına ve doğum günü gibi özel günler öncesinde mutlaka ziyaret edip dekoratif ürünler aldığı Çiçek Pasajı'nın açılış törenine TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk başta olmak üzere davetliler, pasaj esnafı ve vatandaşlar katıldı. Yaptığı konuşmasında, restorasyon çalışmalarının takdir topladığını belirten Lütfi Elvan, İnsanların içine girmeye çekindiği bir pasajın ne hale gelebileceğini tüm Mersinli hemşerilerimize göstermek istedik. Burada bulunan esnaflarımızın daha iyi gelir temin etmeleri, daha güzel koşullarda hizmet verebilmelerini sağlayalım istedik ve yola koyulduk. Yaklaşık 5.5 milyon liraya bize mal oldu ama örnek bir pasaj oldu. Şimdi vatandaşlarımıza soruyorum, herkes şunu söylüyor 'Ne kadar güzel bir Çiçek Pasajı olmuş. Çiçek gibi olmuş, güzel olmuş' diyorlar. Biz de gururlanıyoruz, mutluluk duyuyoruz dedi. Pasajın yenilenmesine katkı sunan Elvan'a teşekkür eden Vali Ali İhsan Su ise Bu işyerlerinde çalışanların hepsine hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyorum ifadesini kullandı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise projede klasik ve modern çizgilerin harmanlandığını dile getirerek, esnaflara hayırlı kazanç diledi. Konuşmaların ardından Gökçay İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Bozaner tarafından Elvan ve Vali Su'ya teşekkür plaketi takdim edilirken, protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti.

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