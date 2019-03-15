(Görüntülü) CHP nin Meclis Üyesi adayı Öcalan a özgürlük istemiş YENİDEN
15 Mart 2019 Cuma 15:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Dr. Aysun-Ahmet Küçükel...
- 2Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri...
- 3(Görüntülü) RTEÜ'de tepki veren...
- 4RTEÜ'de tepki veren insan maketleri...
- 5Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana...
- 614 Mart Tıp Bayramı'ında 25 yılı...
- 7Böbrek hastası 3 kardeş, organ nakli...
- 8'Türkiye'de 7-8 bin nadir hastalık,...
- 9(Görüntülü) O çocukların yaşaması...
- 10Terminatör'ü esir alan hastalık:...
- 1Öğretmenler şiddeti protesto etti
- 2(Görüntülü) Dokuma sanatı yeniden canlanıyor
- 3UNESCO’dan Mektebim Okulları’na ziyaret
- 4Dokuma sanatı yeniden canlanıyor
- 5Beylikdüzü’nde 108 kapasiteli öğrenci...
- 6(Görüntülü) Akıl oyunlarının kazananları...
- 7(Görüntülü) 17 farklı milletten öğrenciler...
- 8Akıl oyunlarının kazananları belli oldu
- 9Yurt dışında devlet burslu 2 bin 674...
- 1017 farklı milletten öğrenciler kongrede...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1“Devletin kadınları daha fazla alanda...
- 2(Görüntülü) Polonya'da öldürülen...
- 3DHA DIŞ - Rusya ve Almanya'dan Yeni...
- 4Yerel yöneticilere İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde...
- 5(Görüntülü) Üsküdar'da Ahmet...
- 6Emlak zengininin katil zanlısı: Cebinden...
- 7Liseli Enes son yolculuğuna uğrlandı;...
- 8(Görüntülü) YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI...
- 9Ayvalık'ta 'İklim İçin Okul'...
- 10'Katliam yayını' sonrası sosyal...
- 11Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onlarca...
- 12BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI:...
- 13Ankara'da sahte kredi kartı çetesi...
- 14(Görüntülü) Bursa'da cenazeye gidenleri...
- 15(Yeniden) - Bağcılar Belediye Başkanı...
- 16Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist...
- 17DHA DIŞ - 'Katliam yayını'...
- 18İlişki görüntüleri ile şantaja 5 gözaltı
- 19DHA YURT BÜLTENİ -13
- 20Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı:...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:28
|07:09
|13:24
|16:45
|19:19
|20:48