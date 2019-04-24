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(Görüntülü) CHP'lilerin basın açıklamasına tepki gösterdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı. CHP...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.
CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Musa Yılmaz, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir' yazılı pankartın önünde basın açıklamasını okurken, alanda toplananlar Soylu istifa, Hak, hukuk, adalet, Kılıçdaroğlu yalnız değildir diye slogan attı. Musa Yılmaz, Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu soysuz saldırı bizlere 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otel'de 35 canımızın yakılarak katledilmesini hatırlatmıştır dedi.
Bu sırada Musa Yılmaz'ın yanına gelen kişi Hangisi soysuz diye sordu. Musa Yılmaz, Müsaade eder misin derken, müdahale bulunan kişi ise, Etmiyorum diyerek karşılık verdi. Partililer araya girerken, basın açıklamasına müdahale eden kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına konuldu. İfadesi alınan ismi açıklanmayan kişi, daha sonra serbest bırakıldı.

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