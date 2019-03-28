(Görüntülü) CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER BURSA ORTAK MİTİNGİNDE KONUŞTU
28 Mart 2019 Perşembe 17:23
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