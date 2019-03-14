(Görüntülü) CHP lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli...
14 Mart 2019 Perşembe 09:18
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin belediye başkanları ile adayları ve yüzlerce partili tarafından karşıladı. Partililer tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde dinleneceği otele geçti. Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 9.30'da kentteki bir otelde STK, Oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.