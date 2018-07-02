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(Görüntülü) CHP'li Seyit Torun: CHP'de liderlik sorunu varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'deki liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini savunarak, "Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'deki liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini savunarak, "Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Meclis’te milletvekili kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarına ilişkin Seyit Torun, "Benim şu anda olur ya da olmaz demem mümkün değil. Onun kararını yetkili kurullarımız alırlar. Söyleyebileceğim tek şey, biz yerel seçimlere hazırız. Daha önceden Aralık ayı olarak bu konuşulmuştu. Seçimin akabinde yeniden konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde böyle bir teklif gelirse değerlendirilir" dedi.



CHP'de liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini öne süren Torun, şunları kaydetti: 

"Sayın Genel Başkan da, sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki biran önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." 


 

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