(Görüntülü) CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değiliz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililere seslenen Oğuz Kaan Salıcı, sürekli beka sorunundan bahsedildiğini belirterek, "Bir beka sorunu var, diyor. Zannedersiniz ki 17 yıldır bu ülkeyi CHP ile İYİ Parti beraber yönetiyordu. 2002 yılında bu iktidar gelmeden önce beka sorunu var mıydı arkadaşlar? Eğer varsa bu sizin iktidarınız döneminizde olmuştur varsa. Bize sorarsanız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerde bir siyasi iktidar koltuğunu kaybettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bir felaket geleceği kanaatinde değiliz. Bir siyasi partinin seçim kaygısı üzerinden Türkiye'de bir gelecek tartışması, bir güvenlik tartışması kanaatinde hiç değiliz" diye konuştu.

İKİ KİŞİNİN BEKA PROBLEMİ VAR

Beka sorununun sadece iki kişide ve iki partide bulunduğunu ifade eden Salıcı, "2002'de iktidara geldiniz; beka problemi yoktu. 2007- 2009- 2011 seçimlerini kazandınız; beka problemi yoktu. 24 Haziran seçimlerine girerken Türkiye'de beka sorunu başladı. Niye? Koltuk gitmeye başladı. İki kişinin beka problemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir problemi yok. İki siyasi parti liderinin beka problemi var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına her koşulda destek veren, kendisinin de milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partinin genel başkanı" dedi.

Dertlerinin 82 milyon vatandaşı aynı gözle görerek refah sahibi bir Türkiye yaratmak olduğunu söyleyen Salıcı, "Bize karşı olumsuz söylemlerde bulunuyorlar. Biz bunların tamamını duymazdan geliyoruz. Derler ya kötü söz sahibinin. Bu sözler sahibinin. Bize oy veren yurttaşlarımızı suçluyorlar. İYİ Parti Genel Başkanını hakaret derecesinde suçluyorlar, tehdit ediyorlar. Bütün her şeyi kontrol ettiklerini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.