(Görüntülü) CHP'li Özer Baskı yaparak sebze- meyve fiyatlarını düşüremezsiniz-1

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TBMM'de, yanında getirdiği sebze ve meyveler ile basın toplantısı düzenledi. Özer, "Dün eş zamanlı denetim yapmışlar. Fiyatlara bakılmış, fazlaysa idari işlem yapılacağı söylenmiş. Bunlar yakalanmış efendim, bunlar organize bir ekip. Baskı yaparak, doları düşüremediğiniz gibi sebze, meyve fiyatlarını da düşüremezsiniz" dedi. CHP Antalya Milletvekili Özer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına domates, salatalık, biber, patlıcan ve portakal kasalarıyla geldi. Sebze ve meyvelerden 'anarşist' diye bahseden Özer, market fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özer, "Bütün anarşistleri getirdik. Bir de iş birlikçileri var, onlar da üreticiler. Onlar da bizi Kumluca'da, Akdeniz sahilinde izliyorlar. Dün eş zamanlı denetim yapmışlar. Fiyatlara bakılmış, fazlaysa idari işlem yapılacağı söylenmiş. Bunlar yakalanmış efendim, bunlar organize bir ekip. Ekonomiyi sopayla durduramazsınız. Baskı yaparak, doları düşüremediğiniz gibi sebze, meyve fiyatlarını da düşüremezsiniz" diye konuştu. 'KOMİSYONCU BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ YAPI' CHP'li Özer, komisyoncunun çiftçi için olmazsa olmaz olduğunu kaydederek, ürünün tezgaha geliş sürecini anlattı. Sebze ve meyvede spekülasyonun çok az olduğunu savunan Özer, "3- 5 komisyoncu yoktur, 1 tane vardır. Üretici adına mal alıp satan, küçük çiftçinin koruyucusudur. Bankadan kredi alamayan üreticisine gübre sağlar, ilaç sağlar. Komisyoncu bizim için olmazsa olmaz bir yapıdır. Malımızı satar ve devreden çıkar. Devreye tüccar girer. Serada domatesin maliyeti ortalama 2 lira. Antalya halinde şu anda 3 lira yani üreticiden çıkışı. Tüccar 50 kuruş paketleme ücreti koyuyor. Ankara veya İstanbul haline geldiği zaman 50 kuruş da havale giderleri. Ankara haline 4 liraya gelmiş oluyor domates. Tüccarın henüz kazancı yok. 1 lira da kar koyduğunu varsayalım, oldu size 5 lira. Bunu alan pazarcı yüzde 50 kar koymak zorunda. 7,5 lira domates" dedi. 'TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI İLE BU İŞ OLMAZ' Bazı spekülasyonlar olduğunu öne süren CHP'li Özer, "Domatesin çok çeşidi var. Şişli'de, Kadıköy'de manav en iyi malı 8- 9 liraya alır, 20 liraya satar. Müşterisi fiyatın kalitesine bakar; ama halden fiyat alıp, oraya bakarsanız yanlış olur. Çarliston biber İstanbul'da 7 ile 10 lira arasında değişiyor. Ankara hal fiyatları çarliston biber 4 ile 7,5 lira arasında. Fethiye'den domates getiriyorlar, çürüğü fazla fiyatı düşük. Burada çok fazla kazanan da yok söyleyeyim. Hükümet ve bakanlıklar suçu halde, komisyoncuda, çiftçide arayacağına niye tarımı masaya yatırıp, 'Nasıl bir hastalığımız var, ne yapmalıyız?' diye bunları hiç düşünen yok. Herkes günübirlik düşünüyor. Gelecek sene soğanı, domatesi kaça yiyeceğiz bilen var mı? Biz üretmezsek bu fiyatlar seneye 20 lira olur, 50 lira olur. Tanzim satış mağazaları ile bu iş yürümez. Öyle kolay değil bu işler. Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet büyükleri; şu çiftçiyi ayağa kaldırın, yardımcı olun, üretime dönelim" diye konuştu.