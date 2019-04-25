(Görüntülü) CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu'na saldırıya karışanlar cezalandırılsın

Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), ()- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında konuştu. Özel, eski savcı ve hukukçuların da aralarında yer aldığı bir heyet kurduklarını, bu heyetin saldırıyı araştırdığını belirtti, suçluların cezasını çekmesini istedi.



CHP'ye Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 yıl sonra seçim kazandıran Belediye Başkanı Çetin Akın'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan CHP'li Özel, "Turgutlu'muz 1989- 1994 döneminde müthiş hizmetler yapan, hepimizin çok sevdiği, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Başkanımız İsmail Kırdar'dan sonra sosyal demokrat belediyeciliğe hasret kalmıştı. Belediyenin içinden, belediyede emeği olan, partimizin çok sevdiği, Turgutlu'nun benimsediği değerli Çetin Başkanımızı, başkan adayı olarak gösterdiğimiz gün Turgutlu'da büyük bir rüzgar esmeye başladı. Ona sadece bizler inanmadık. Ona ailesi, bütün Turgutlu inandı" dedi. Belediye Başkanı Akın ise "Biz Turgutlu'ya hizmet etmek için aday olduk. Çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için ekip olarak bütün gayretimizi göstereceğiz. Turgutlu'nun kamu kaynakları hiçbir şekilde hovardaca kullanılmayacak. O hovardalığa müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Başkan Akın'ı tebrik etti.



'DETAYLAR PARTİMİZ TARAFINDAN YAYINLANACAK'



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili de konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye protokolünün 4'üncü sırasındaki kişi olduğunu belirterek, koruma için uygulanması gereken tedbirlerin bakanlardan daha ileri düzeyde olmadığı gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu soruşturmaya güvenmediklerini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Süleyman Soylu, 'Bir organizasyon yok, köy dışından kimse yok' diyerek soruşturmaya yön verdiğini, soruşturmanın üstünü örttüğünü kendisi açıkça beyan etti. Bunun üzerine Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç başkanlığında, genel başkan yardımcılarımızdan ve milletvekillerimizden bir heyet oluşturuldu. Heyette savcılar var, hukukçular var. Olayı bizzat yaşayan genel başkan yardımcılarımız var. Bu heyet çalışmalarını yaptıkça, Süleyman Soylu'nun söylediklerinin hilafında organize ve planlı bir linç girişiminin olduğu bulgularına ulaştılar. Biz bu bulgularla soruşturmanın genişletilmesi için ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Tabii detaylar partimiz tarafından yayınlanacak. Ancak birkaç hususu sorduğunuz için söyleyelim. En başta Süleyman Soylu'yu yalanlayan kendisine bağlı olan jandarmanın fezlekesidir. Jandarma olaya dışarıdan da çok sayıda kişinin geldiğini, olayda 39 kişinin aktif provokatör olarak yer aldığını ve olayın organize bir saldırı olduğunu fezlekeye geçirmişken, kendisi adına görev yapan jandarmanın bu raporunun hilafında Süleyman Soylu'nun 'organizasyon yok' demesini aslında idari bir açıklama değil, siyasi bir suç örtme olduğu açıkça ortadadır."



'AÇIK BİR PROVOKASYON'



Özel, "Bugüne kadar genel olarak medyada görmediğimiz, bir inşaattan demirlerin alınarak istiflendiğini, aşağıya atıldığını, çatı katında önceden istiflenmiş sopaların belli gruplara dağıtıldığını, planlı- programlı olarak kitlenin bir yerden bir yere yönlendirilirken sürekli önde bulunanlara 'Vur, niye vurmuyorsun? Sen de vursana' gibi söylemleri yumruk atan kişinin ifadesine de yansımıştır" dedi. Olayı açık bir provokasyon olarak niteleyen Özel, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şehit yakını olmadığını da vurguladı. Geçmişte Taner Yıldız ve Ahmet Türk'e yönelik saldırılara tepki gösterdiklerini ve suçluların cezasını çekmesi için o dönemlerde de görüş verdiklerini belirten Özel, suçlular kimse cezalandırılmasını istedi.



