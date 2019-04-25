CENAZE TESLİM ALINDI Gaziantep'te, iş yerinde tartıştığı İ.K. tarafından tabancayla vurulan CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'na gelerek, Keskinsoy'un yakınlarına taziye dileğinde bulunan CHP İl eski Başkanı Hayri Sucu, tartışmanın borç- alacak yüzünden çıktığını söyledi. İlhan Keskinsoy ile İ.K.'nin arkadaş olduğunu belirten Sucu, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Tabancayla ateş açıp, İlhan Keskinsoy'un ölümüne neden olan İ.K.'nin, emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
(Görüntülü) CHP ilçe başkan öldürüldü (2)
CENAZE TESLİM ALINDI Gaziantep'te, iş yerinde tartıştığı İ.K. tarafından tabancayla vurulan CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp...
25 Nisan 2019 Perşembe 11:31
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