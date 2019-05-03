(Görüntülü) CHP Genel Baskanı Kılıçdaroğlu, Chp'li 250 Belediye Başkanları İle Olan Toplantıda Konuştu- Detay
03 Mayıs 2019 Cuma 13:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı'...
- 2'Tiroit kanserindeki artışın nedeni...
- 3(Görüntülü) Prof.Dr. Pekcan: Akdeniz...
- 4"Sahurda çok yiyen az acıkır mantığı...
- 5Prof.Dr. Pekcan: Akdeniz diyeti yaşam süresini...
- 6(Görüntülü) 'Binlerce ortodonti...
- 7“Kakao kalbi koruyor”
- 8'Binlerce ortodonti hastası mağdur...
- 9Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına...
- 10Bağışlanan organlarıyla 7 kişiye umut...
- 119 Mayıs’ın 100. yıl kutlamaları Ümraniye’de...
- 2Türkiye’den ve dünyadan eğitimciler...
- 3(Görüntülü) Binlerce öğrenci ‘hayallerini...
- 4(Görüntülü) Uluslararası Güvenlik...
- 5Binlerce öğrenci ‘hayallerini uçurdu’
- 6Lojistik araçları Darüşşafaka için...
- 7Uluslararası Güvenlik ve Strateji Sempozyumu...
- 8Prof. Dr. Selçuk Şirin: 6 yaş, eğitim...
- 9Üniversite öğrencilerinden reklamcılık...
- 10Hukuk dünyasının ‘en’leri ilk kez...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Bakan Soylu: Veri alt tabanları birleştirilince...
- 2Bakan Soylu: Veri alt tabanları birleştirilince...
- 3Pakistanlı doktor, hastalarına HIV bulaştırdığı...
- 4DHA DIŞ - Pakistanlı doktor, hastalarına...
- 5DHA YURT BÜLTENİ-12
- 6Titanic Mardan Palace açıldı
- 7Yayaya kamyonetin çarpma anı kamerada
- 8(Görüntülü) Liseliler, sahili çöpten...
- 9DHA YURT BÜLTENİ -11
- 10Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği
- 11Yabancılar düğün yapmak için Türkiye'yi...
- 12Fenerbahçe'de Atatürk'ün ziyareti...
- 13İnşaattaki toprak kayması site sakinlerini...
- 14“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik...
- 15DHA YURT BÜLTENİ -10
- 16Eski eşini bacaklarından vurup, intihar...
- 17Sabri Ülker Bilim Ödülü bu yıl Doç....
- 18DenizBank’ın aktifleri ilk çeyrekte...
- 19TEB, ilk çeyrekte aktif toplamını yüzde...
- 204 gün sonra aynı köprüde intihara kalkıştı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:55
|05:53
|13:12
|17:05
|20:11
|21:54