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(Görüntülü) CHP'den Soylu'nun 'cenaze talimatı'na protesto

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL () - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle...

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL () - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "cenaze talimatı", 81 ildeki CHP İl başkanlıkları tarafından eşzamanlı olarak protesto edildi. İstanbul'daki protesto  Şişhane Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır" dedi.


 

"KENDİSİNE 5 KURUŞLUK DAVA AÇACAĞIM"

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur" diyen Canan Kaftancıoğlu, "Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, "Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım" ifadelerini kullandı.

 

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