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(Görüntülü) CHP'den Konya, Karaman ve Aksaray'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

KONYA, KARAMAN, AKSARAY, () - KONYA, Karaman ve Aksaray'da CHP üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.  Konya, Karaman ve Aksaray'da, CHP'li yöneticiler ve üyeler, Ankara'nın...

KONYA, KARAMAN, AKSARAY, () - KONYA, Karaman ve Aksaray'da CHP üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti. 

Konya, Karaman ve Aksaray'da, CHP'li yöneticiler ve üyeler, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı. Konya'daki Gedavet Parkı'nda toplanan partililer, saldırıya tepki gösterdi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, saldırının aynı zamanda, şehit Yener Kırıkcı ve ailesine yapılan saygısızlık olduğunu belirtti. 

Karaman'da da Anıt Park'ta bir araya gelen partililer, saldırıya tepki gösterdi. CHP Karaman İl Başkanı Kadir Ergin, saldırının azmettiricileri belli olduğu söyledi. 

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrada Meydanı'nda toplanan partililer, burada da saldırıyı kınadı. 

CHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak, saldırının protesto değil organize eylem olduğunu kaydetti. 
 

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