(Görüntülü) Çevrecilerden Kleopatra Koyu için eylem

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu'nun özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine tepki gösteren çevreciler eylem yaptı. 2015 yılında tahsis edilmek üzere ihaleye çıkan fakat ihaleyi kazanan firmanın geri çekilmesinin ardından bu yıl tekrar ihaleye çıkan ve özel bir firmaya günübirlik kullanım için tahsisi yapılan Kleopatra Koyu'nda çevreciler eylem yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekili adaylarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler, muhtarlar ve vatandaştan oluşan grup, tahsisin iptal edilerek tekrar halkın kullanımına açılmasını istedi. Eyleme katılanlar Türk bayrakları ve dövizler taşıdı. 'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ' Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, koydaki kayalık burunda Kleopatra'nın siluetinin de bulunduğunu belirterek, koy için daha önce de ihaleye çıkıldığını aktardı. İhaleyi alan kişinin vazgeçmesinin ardından durumdan haberdar olduklarını anlatan Gül, "Araştırma neticesinde Orman İl Müdürlüğü'ne ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Onlardan bize gelen cevap ihaleyi alan şahsın vazgeçtiği yönündeydi. 4 milyon liraya gittiğini söylediler. 2015'te ihale yapılacaktı. Orman Bakanlığı'na bu ihalenin feshedilmesine ilişkin yazı yazdık. Buradaki bütün çalışmaların belediye olarak yapılmasını ve halka açılmasını istedik. Bugün Kemer'in akciğerlerini kurtarmak için başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve doğaseverlerle buraya geldik. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Halkla beraberiz. Belediye olarak her şeyi yapacağız. Burası çünkü belediye sınırları içerisinde yer alıyor" dedi. 'HALK OLARAK BU PARAYI KENDİ ARAMIZDA TOPLARIZ' CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, siyasetçi olarak değil doğasever olarak koyda bulunduğunu söyledi. Antalya'nın bütün kıyılarının yağmalandığını savunan Çetin Osman Budak, "Yağmalanma devam ediyor ama Antalya hakkı bunlara müsaade etmiyor. Bunun için bugün bu eyleme katıldık. Burada kekikler var. Çeşit çeşit endemik bitki var. Bunlar sadece doğa düşmanı değil. Bunlar insan düşmanı. Çünkü insanlar burada tatil yapıyor. Antalya'da çok az sayıda denize girilebilecek yer kaldı. Konyaaltı bunun bir örneği. Burada ve Lara bölgesinde yağmalama devam ediyor. Bunlara direnmek gerekiyor. Bunların gözünü toprak doyursun. Seçime az kaldı. Kaybediyorlar. En azından kaybederken bunları yağmalayalım diye düşünüyorlar. 5 yılda 500 bin lira. Halk olarak bu parayı kendi aramızda toplarız. O zaman bize versinler. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Burası halkın olana kadar bu direniş devam edecek" diye konuştu. A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz de bölgenin tipik bir Antalya koyu olduğunu kaydederek, "1980'den bu yana tahrip edildi. Burada her şey doğal. İnsanlar bu tür yerlerde denize giriyor. Sahiller ve koylar halkındır. Bu koyun Antalya halkına kalmasını istiyoruz" dedi. '29 YILLIĞINA TAHSİS İŞLEMİ BAŞLATILMIŞ' Grup adına eylemi organize eden Sami Adaletli de basın açıklamasını okudu. Adaletli, şöyle dedi: "Kimimizin Mehmet Ali Bükü, kimimizinse Kleopatra Koyu olarak adlandırdığı bu doğa harikası tabiat alanında meydana gelen, insan ve bürokrasi eliyle bilinçsizce çıkarılmış, gözle görünmeyen yangına, birer damla su serpmeye gelmiş bulunmaktasınız. Yangın diyorum, zira hepinizin anılarında yeri olan ve nice yıllar daha kullanmayı düşündüğünüz bu koy, 30 Mayıs tarihinde ihaleye çıkarılmak suretiyle bir firmaya 5+ 24 olmak üzere 29 yıllığına tahsis işlemi başlatılmış durumda. Biliyorum ki bu alan hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Bu alan şimdiye dek pikniğinizi yaptığınız, balık tuttuğunuz, denize girip dinlendiğiniz, tabiatın sesine kulak verdiğiniz bir cennet köşesiydi. Bizler için buranın kullanım amacı, insani gereksinimlerimizi karşılamakken, ihaleci firmanın ise amacı tamamen ticari duygusallığa dayanmaktadır." Eylem için toplanan grup, 'Koylar halkındır halkın kalacak' sloganı atarken, 'Bunlar son koylarımız', 'Bakanım sözünü tut burası Uzun Göl değil Çançun', 'Tekirova bizimdir', 'Yapılaşma istemiyoruz', 'Koylar halkındır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Eyleme koyda demirleyen tekne sahipleri de korna çalarak destek verdi. Eylemin ardından grup dağıldı.