(Görüntülü) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISINDA KONUŞTU -5
06 Şubat 2019 Çarşamba 13:04
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