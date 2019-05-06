Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS'ta, Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, çevre temizliği yaparken, tozu dumana kattı. Bu sırada yoldan geçenler, toz bulutunun içinde kaldı. Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, kent merkezinden havalimanı yönüne gidilen Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda çevre temizliği yaptı. Bu sırada etrafı toz bulutu kaplarken, yoldan geçenler de etkilenmemek için elleriyle yüzlerini kapadı. Temizlik çalışmasının bitmesinin ardından yağmurun da yağmasıyla toz bulutu dağıldı.
(Görüntülü) Çevre temizliği yapılırken, her yer toz duman oldu
Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS'ta, Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, çevre temizliği yaparken, tozu dumana kattı. Bu sırada yoldan geçenler, toz bulutunun içinde kaldı. Karayolları'na ait yol süpürme aracının...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40
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