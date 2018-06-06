(Görüntülü) Çevre etkinliğinde sağanak bastırınca protokol, çadırda kaldı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen çevre etkinliğinde, sağanak etkili olunca Vali Ahmet Hamdi Nayir, protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlar, stant çadırlarında yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Tavşanlı Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çevre Koruma Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çeşitli stantların kurulduğu etkinlikte, at yetiştiricileri de atlı gösteri sunmak için alana geldi. Etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Nayir ve beraberindekiler, çadırların içine kurulan stantları gezerken, sağanak bastırdı. Nayir ile beraberindekiler, yaklaşık 15 dakika çadırda kalıp, yağmurun dinmesini bekledi. Etkinliğe katılan Kütahyalılar da diğer çadırların altına girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun dinmesiyle Vali Nayir, bölgeden ayrılıp, Kaymakamlığa gitti. Nayir, burada Kaymakam Yüksel Kara ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.