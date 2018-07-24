(Görüntülü) Ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı
KASTAMONU’da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı. Merkeze bağlı Kuzyaka Köyü Baylar Mahallesi ve Şeyh Köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde olan dolu...
24 Temmuz 2018 Salı 16:34
KASTAMONU’da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, otomobillerin camlarını kırdı. Merkeze bağlı Kuzyaka Köyü Baylar Mahallesi ve Şeyh Köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Dolu nedeniyle otomobillerin camları ve bazı evlerin kiremitlerinin kırıldığı görüldü
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