(Görüntülü) Çerkezköy'de 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
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