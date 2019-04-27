(Görüntülü) Çerkes Kültür Evi Yaşam Vadisi 2’inci Etap’ta açıldı

Yaşam Vadisi 2’inci Etap içerisinde yapımı tamamlanan Çerkes Kültür Evi’nin açılışı yapıldı. Açılışa, Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov da katıldı.





Yaşam Vadisi 2’inci Etap içerisinde yapımı biten Çerkes Kültür Evi’nin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Çocuklar tarafından sergilenen Çerkes dansıyla başlayan tören, konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından son buldu. Açılış törenine onur konuğu olarak Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.





“AMACIMIZ İNSANLARIN BİRBİRİNE HOŞGÖRÜYLE BAKTIĞI ORTAMLAR OLUŞTURMAK”





Çerkes Kültür Evi’nin açılışı öncesi konuşan Mehmet Murat Çalık şunları söyledi:





“Kültür kardeşliğini temsil etmesi adına bizim için çok önemli bir kültüre ev sahipliği yapmak onur verici. Çerkes kültürünün ne kadar kapsayıcı olduğunu ve öğrenmemiz gereken birçok şeyi içinde barındırdığını biliyorum. Biz Yaşam Vadisi sürecini yaparken derneklerimize ve bu tür kültür evlerine yer vermeyi hedefledik. Çünkü Yaşam Vadisi’ni insanlarla yaşayan bir organizmaya dönüştürmek istiyoruz. Burası Çerkes kültürünün tanıtıldığı bir nokta olacak. İnsanların birbirine hoşgörüyle baktığı ortamlar oluşturalım istiyoruz. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun ismini anmadan olmaz. Yaşam Vadisi’ni birlikte tasarlamıştık. Başkanımızın Beylikdüzü’ne çok emeği var. İnşallah İstanbul’un ayrı noktalarında da aynı duyguyu aynı kültürel anlayışı aksettirecektir.”