(Görüntülü) Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı Yunus Hamarat ile gittikleri ormanlık alanda tabanca ile intihar ettiğini öne sürülen 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, Ehli-Beyt Dergahı’nda kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum’a gönderildi. Helallik istendiği sırada yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti. Gözaltına alınan Yunus Hamarat ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Çerkezköy’de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.



Olayın ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na giden Yunus Hamarat, eşinin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alıp, göğsüne ateş ederek intihar ettiğini öne sürdü. Yunus Hamarat, cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sarıgül Hamarat için Çerkezköy Ehl-i Beyt Dergahı'nda bugün cenaze namazı kılındı. Alevi dedesi Seyyid Sinan Boztepe tarafından kıldırılan cenaze namazına Sarıgül Hamarat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.



ACILI KIZ KARDEŞ: 'BOŞAN' DEDİM, 'BENİ ÖLDÜRÜR' DEDİ



Cenazede Sarıgül Hamarat’ın kardeşleri ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olay sırasında İzmir’de olduğunu belirten Sarıgül Hamarat’ın ağabeyi Alican Sönmez, "Eşi kardeşimi götürmüş ormanda öldürmüş. Başka da bildiğim bir şey yok" dedi. Ablası Özgül Dilek ise "Devlet koruyamadı, ağabeyim koruyamadı, ben koruyamadım. Bunu bacım hak edecek ne yaptı buna? 'Boşan' dedim. ‘Çocukları göstermez, beni öldürür" demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" diye feryat etti.



'ASIL O BİZE HAKKINI HELAL ETSİN'



Kardeşlerden Özgül Dilek, kadın sığınma evine giden Sarıgül Haramat'ı ağabeyinin ikna ederek geri getirdiğini belirterek, "Ağabeyimi kandırmış. Kadın sığınma evinden ağabeyimden başkası alamazdı. Alıp getirip evine koyuyor. Kocası çocukları alıp kapının önüne koyuyor. Kardeşimi alıp gidiyor ormana, orada da öldürüyor. Sonra da ağabeyimi arıyor, 'bacınız kendini vurdu' diye. Bacım kendini niye vursun?" diye konuştu.



Cenazede ailenin ve yakınların feryatları yürekleri dağlarken, helallik istendiği sırada Sarıgül Hamarat’ın yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti.



ERZURUM’DA TOĞRAĞA VERİLECEK



Cenaze namazının ardından 17, 16 ve 4 yaşındaki 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat’ın cenazesi otobüs ile memleketi Erzurum’a gönderilirken, aile yakınları da cenaze için aynı otobüsle Erzurum’a gitti. Eşini öldürüp, intihar ettiğini öne süren Yunus Hamarat ise Silivri Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.