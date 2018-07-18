(Görüntülü) Cemil Candaş ölümünün 2'nci yılında anıldı

İSTANBUL, () -ŞİŞLİ Belediyesi binasında 2 yıl önce meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, ölümünün 2'nci yılında belediyede düzenlenen törende anıldı. Burada konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Cemil’in kent rantı ile ilgili başlattığı mücadeleye biz devam edeceğiz” dedi.





Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016 tarihinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünün 2'nci yılında Candaş’ın çalışma arkadaşları ve sevenleri belediye binası önünde toplanarak bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı yürüyüşe 500’e yakın vatandaş ve belediye çalışanı eşlik etti. Yürüyüşün ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan tören konuşmalar ile devam etti.





"CEMİL’İN BAŞLATTIĞI KENT RANTI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”





Başkan Hayri İnönü, Cemil Candaş ile vefat etmeden bir saat önce konuştuklarını hatırlatarak, “Ona sıkılan o hain kurşun, bizim mücadelemizi verdiğimiz kent rantına karşı mücadelemize de sıkılmış oldu. Cemil’e sıkılan o kurşun Şişli halkının malının, aslında Şişli halkında kalması için verdiğimiz mücadeleye sıkıldı. Bizi korkutmak, yıldırmak ve ideallerimizden vazgeçirmek için sıkıldı. Biz Cemil’in başlattığı kent rantı ile mücadeleye devam edeceğiz. Kamu malının birinin zenginleşmesi haline gelmesine göz yummayacağız. Ben göreve geldiğimden bu yana belediye kaynaklarının kötüye kullanılmaması ile alakalı ciddi mücadeleler veriyorum. Bu uğraşta yalnızda değilim yalnız da kalmayacağım bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.





“BENDEN SONRA GELECEK KUŞAKLARA DA DERS OLSUN BAKIŞI BU”





Tarih boyunca bitmeyecek mücadeleler olduğunu dile getiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “İyi ile kötü ve karanlık ile aydınlığın kavgası gibi, korkmadan, yılmadan. Cemil Candaş da gördüğümüz gibi ölümü bile göze alarak doğru bildiklerini söyledi. Tören boyunca Sevgili Cemil Candaş’ın ekranda olan fotoğrafına bakıyorum. Anma törenlerde hep ortaklaşa olan bir şey daha var. Bakışlar… O bakışlarda her şeye rağmen ve her şeye karşı bir kişi bile kalsa yaşama sevincini yitirmeden, 'Hiç birinizden korkmuyorum, ben doğru bildiğimi söyledim ve doğru olanı yaptım. Benden sonra gelecek kuşaklara da ders olsun' bakışı bu” dedi.





OLAYIN GEÇMİŞİ





Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016’da Şişli Belediye binası makamında saat 15.30 sıralarında bir silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Candaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Candaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.