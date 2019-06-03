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(Görüntülü) Çekmeköy'de çekiciler çarpıştı: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de peş peşe ilerleyen iki çekicinin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.   Kaza saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Güngören Mahallesi Ümraniye istikametinde meydana...

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de peş peşe ilerleyen iki çekicinin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.


 

Kaza saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Güngören Mahallesi Ümraniye istikametinde meydana geldi. Emrah Tanrıverdi yönetimindeki 34 KT 980 plakalı çekici, alt geçide girdiği sırada önündeki Erhan Hüseyinoğlu yönetimindeki 34 UT 4510 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Emrah Tanrıverdi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Tanrıverdi'yi kurtardı. Tanrıverdi ve hafif yaralanan diğer sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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