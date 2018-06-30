(Görüntülü) Çekici operatörünün 'toprak rengi' şüphesi hırsızı yakalattı
30 Haziran 2018 Cumartesi 17:49
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