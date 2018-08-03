(Görüntülü) Çayı en iyi demlemek için yarıştılar

RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi.



Rize Belediyesi’nin 29'uncusunu düzenlediği Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali başladı. Etkinlik kapsamında Ziraat Çay Bahçesi’nde çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları da gerçekleştirildi. Rize Ticaret Borsası organizesinde düzenlenen yarışmada en iyi çay demleyen, sunum yapan ve çayın yanına en iyi eşleştirme yapanlar yarıştı.



Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmede, 'Sunum' kategorisinde; Muhammet Yılmaz birinci, Özlem Okur ikinci, Esra Altınsu üçüncü oldu. 'Eşleşme' kategorisinde; Gülşen Semiz birinciliği, Sibel Memişoğlu ikinciliği, Aykut Savaş da üçüncülüğü elde etti. 'Çay demleme'de ise, Gülhanım Delihasan birinci, Aykut Savaş ikinci, Şeydanur Çepni de üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.