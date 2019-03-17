(Görüntülü) Çaycı başkan adayı çay dağıtıp, oy istiyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),() -KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bağımsız belediye başkan adayı olan Ezgin Aydınçay, sahibi olduğu çay ocağında, müşterilerine çayın yanında broşür verip, oy istiyor. Gölcük'te 1996 yılından beri çay ocağı işleten Ezgin Aydın, son 2 yıldır belediye başkanlığı için hazırlık yapıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 'Önce partisini ve partilileri düşünen değil, sadece Gölcük'ü düşünen tek aday' sloganıyla ilçe belediyesine bağımsız belediye başkan adayı olan Aydın, gündüz mahalle mahalle gezerek, seçim çalışması yapıyor, akşam ise sahibi olduğu çay ocağında çalışıyor. Takım elbisesi ile çay dağıtan aydın, müşterilerine broşür vererek, oy istiyor. Gölcük'teki otopark sorununu 4 bin araçlık otopark ile gidermek, MOBESE kameralarını artırılmak ve akıllı kent altyapısı kurmak gibi projeleri bulunan Ezgin Aydın, "On senelik süreçte siyasi partilerin sadece kendi bünyelerine hükmettiğini anladık. Halkı temsil etmediklerini anladım. Biz de buna bir refleks olarak, Gölcük halkının da bir çoğunun böyle düşündüğüne inanarak, böyle bir yola çıktık. Sadece, 'Siyasi partiler değil, önce Gölcük' sloganımızla yola çıktık. Sağolsunlar, bir çok yerden teveccüh aldık. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, bizi tanıyan, tanımayan herkes yardımcı oldu. Bize destek verdi. İki yıldan beri bu yoldayız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamına kadar bu böyle sürecek. Gerisine nasip diyoruz" dedi. Gölcük'teki sıkıntıları halkla iç içe olarak öğrendiğini belirten Aydın, "Mahallelerin sorunlarının en çok konuşulduğu yerler kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeteryalardır. Biz de oradan geliyoruz. Biz halkın içerisindeyiz. Halktan olduğumuza inanıyoruz. Diğer adaylara da bakıyorum, içlerinde halkla en açık şekilde görüşen, onlarla konuşup, muhabbet eden adayın ben olduğuma inanıyorum. Gündüzleri siyaset yapıyorum. Akşam saat 01.00'a kadar çay ocağındayım. Eğer başkan olursam, çayları ben yapmasam dahi halkımıza çay ikramımız devam edecek. Tüm halkımızı da seçimden sonra belediyemize çay içmeye bekleriz" diye konuştu.