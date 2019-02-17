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(Görüntülü) Çay demlemek isterken evini yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Batur?un(73) çay demlemek için kullandığı piknik tüpünün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Batur hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Batur?un(73) çay demlemek için kullandığı piknik tüpünün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Batur hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Turgutalp mahallesi Tınaztepe Sokakt?a bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Mustafa Batur, evin mutfak kısmında çay demlemek için piknik tüpünü yaktı. Batur, salona geçtiği sırada piknik tüpü devrilerek mutfakta bulunan halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm evi sararken evin içerisinde patlamalar yaşandı. Durumu fark eden ev sahibi Batur, güçlükle evden dışarı çıktı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi Batur, İnegöl Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı.

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