(Görüntülü) Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir (2)

'YAŞANANLAR İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELERİNİ HATIRLATIYOR'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Geçen hafta Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Cuma namazını eda ederken 51 kardeşimiz şehit edildi. Bizim de 3 vatandaşımız yaralandı, durumları daha iyiye gidiyor. İslam düşmanlığına karşı ne yapabiliriz? İslam dünyası olarak gücümüzü nasıl birleştiririz? Sadece İslam dünyası olarak değil, tüm dünya olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayana nefret, İslam düşmanlığı ile nasıl mücadele edebiliriz? Aksi takdirde bu işin sonu iyi değil. Yaşananlar ikinci dünya savaşı öncesi gelişmelerini hatırlatıyor. Yeni Zelanda'da gördük ki; hamdolsun mazlumların umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.