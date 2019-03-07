(Görüntülü) Çavuşoğlu'ndan ticari taksilere ÖTV sözü (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, DİN TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ

İzmir'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği Üçyol'daki esnaf ziyaretinin ardından öğle yemeğinde tüm din temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, farklı din temsilcilerinin taleplerini dinledi. Tarihi Asansör Restoran'daki toplantıya İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile birlikte Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başpiskoposu Ertan Çevik, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Ortodoks Kilisesi Metropoliti(Başpiskopos) Bartholomeos Samaras, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoris, İzmir Musevi- Yahudi Cemaati Başkanı Onursal Başkanı Jak Kaya, Din Görevlisi Nesim Baruhiel, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Başpiskopos Ertan Çevik, Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Danışmanı Yalçın Sevimli, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskopos Monsenyör Lorenzo Piretto?nun Yardımcıları Dinçer Nikola Dinç ve Yılmaz Öğüt ve Musevi Cemaati Onursal Başkanı Refakatçisi Avram Sevinti katıldı.

Farklı dinlere mensup camaatlerin ve kiliselerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Anadolu toprakları ve İzmir?in farklı inanç, kültür ve medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade etti. Burada faaliyet gösteren kilise, cemaat ve vakıfların kendilerinden bazı talepleri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Cemaatlerin bizden mülkiyet konularıyla ilgili bazı talepleri var. Kiliselerin restorasyonu ve vakıf kurulması için başvuruları olmuş. Bunlar hükümetimizin farklı inanç grupları için attığı adımlar çerçevesinde gelen taleplerdir. İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye?de farklı inançlara mensup kiliselerin ve vakıfların haklarını veriyoruz. İnancına güvenen, başkalarının dininden rahatsız olmaz. Bugün gündeme getirilen konular makul konulardır. Biz de bunların takibini yapacağız dedi.

İBADETHANELER RESTORE EDİLECEK

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci de Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet gibi 3 dinin bir arada huzur içinde yaşadığı İzmir?in bu birliktelikle zenginleştiğini ifade etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aynı sokakta hem cami, hem kilise, hem de havranın birlikte yer aldığını anlatan Zeybekci, şöyle konuştu

Özellikle Batı Anadolu?da Ege?ye bakarsak bu 3 inancın güzel eserlerini görmek mümkün. İzmir bizim ortak zenginliğimiz. Kadifekale?den Konak?tan Yeşildere?den Smyrna?ya kadar bu zenginliğimizi İzmir?in takıları olarak üzerine koyacağız. İlk yapacaklarımızdan biri 1 Nisan?da tüm ibadethaneleri hiçbir ayrım yapmaksızın restore ederek onları hayata kazandırmak olacak. Cemaatlerin kullanımına sunacağız. İzmir bu özelliği ile diğer şehirlerden daha güçlü bir hale gelecek. Şuanda İzmir?e yıllık gelen turist sayısı 1 milyon. Sadece inanç turizmi için milyonlarca insan İzmir?e gelse başka hiçbir yerde göremeyecekleri zenginlik burada var. İnanç turizminin merkezi İzmir olacak. Bunu da başaracağız. Dış İşleri Bakanımız ile yaptığımız toplantı buna katkı sağlayacak.