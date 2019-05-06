(Görüntülü) Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu
06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05
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