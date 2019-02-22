(Görüntülü) Çavuşoğlu: Gazipaşa'nın turizm imar planı onaylandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın 5 yıldızlı oteli olmayan tek sahil ilçesi Gazipaşa'nın imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığını belirterek, ilk 5 yıldızlı otelin temellinin mart ayında atılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan adayları Menderes Türel ve Adil Çelik'in seçim ofisinin açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşalılara turizm imar planı, ilk 5 yıldızlı otel ve Koru sahil projesiyle ilgili müjdeler verdi. Gazipaşa'ya yapılan sağlıktan ulaşıma birçok yatırım ve yeni projeleri anlatan Bakan Çavuşoğlu, Koru sahil projesi için 2 milyon TL hibenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gazipaşa Belediyesi'ne gönderildiğini, belediyenin de ihaleyi gerçekleştireceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa Havalimanı'nın yanı sıra kara yollarıyla da kolay ulaşılabilen bir bölge olması için yapılan yol yatırımları ve projeleri anlattı. Çavuşoğlu, bugün Gazipaşa Havalimanı'na Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan turistlerin geldiğini, misafirlerin buradan Alanya veya Anamur'a gittiklerini belirtti. Çavuşoğlu, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir belediyelerinin turizm imar planının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Çavuşoğlu, Gazipaşa'ya ilk 5 yıldızlı otelin temelinin de mart ayı ortalarına doğru atılacağını açıkladı. Gazipaşa'da sıranın turizme geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gazipaşa'nın sahili, koyları kadar güzel sahil, koylar var mı; yok. Ne eksikti; planların hazırlanması gerekiyordu. Size güzel bir haberim var. Gazipaşa ve Büyükşehir belediyelerimizin planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır, hayırlı ve uğurlu olsun. Size güzel bir müjdem daha var. Mart ayında ilk defa, yani Belek'teki gibi bir otel inşaatının temeli atılacak. Anex firması şu anda Rusya'nın değişik bölgelerinden Gazipaşa Havalimanı'na turist getiriyor. Martın ortasına doğru temelini birlikte atacağız, ilk otelimiz Gazipaşa'ya başlıyor, hayırlı uğurlu olsun. Ama bir tane yetmez, sırada bekleyenler var, hepsiyle görüşüyoruz. Şimdi herkes bu planı bekliyordu. Menderes Bey'in Antalya'daki projelerinde 70 bin kişi çalışacak. Yarın buralarda 50 otelimiz olacak. Her birinde 1000 vatandaşımız çalışacak, 50 bin kişiye iş demektir bu. Turizmden artık Gazipaşa da inşallah nasibini alacak, Gazipaşa kalkınacak" diye konuştu.