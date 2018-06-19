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(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU, BUCAK'TA MİTİNGE KATILDI

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz   BUCAK'TA MİTİNGE KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un ardından partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Bucak ilçesine geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan...

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz

 

BUCAK'TA MİTİNGE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un ardından partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Bucak ilçesine geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm hainlerin nerede olursa olsun tepesinde olduğunu söyledi. Kim tehdit oluşturursa hesabını sorabilecek bir Türkiye olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "O Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan diye bir lideri var artık. Vakit Türkiye vakti. 16 yıl önce yola çıkarken de 'Türkiye vakti' demiştik. 16 yıldır yaptıklarımız sağlam bir temel, 1979 yıllarına göre kıyaslarsak müthiş. Hayal bile edilemeyenleri yaptık" dedi.

'CHP'NİN İÇİNDE PKK SEMPATİZANI MİLLETVEKİLLERİ VAR'

Meydana çıkanların Türkiye için bir projeleri olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bunları ipleri elinde tutanlar birleştirdi, zıt kardeşleri. 'Beraber olacaksınız ona göre.' Nasıl oluyor da Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapabiliyor. Bunun arkasında hangi güç var? CHP kiminle ittifak yapıyor, ben defalarca söyledim dava açın dedim, bugün de söylüyorum CHP'nin içinde PKK sempatizanı milletvekilleri var. CHP'nin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var. Zaten bugün DHKP-C'nin PKK ile bir farkı var mı? Yok. Ön seçimle geldiler. Bir tarafta terörle mücadele edenler Cumhur İttifakı, bir tarafta PKK'lıları hapisten çıkarmaya çalışanlar. Bunların içerisinde sözde milliyetçi geçinenler de var. Sözde milliyetçilerle hapisteki PKK'lıları dışarı çıksın noktasına kim getirdi acaba. Bunların amacı farklı. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin ve gerisi tufan diyorlar."

Bakan Çavuşoğlu, Bucak'a yönelik yatırımlar ve projelerin devam edeceğini de belirtti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasının ardından Burdur'dan ayrıldı.

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