(Görüntülü) Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (2)

'PARTİNİN İÇİNDE PKK'LILAR, DHKP-C'LİLER VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da önce Gündoğmuş'u ardından İbradı ilçesini ziyaret ederek, halka seslendi. CHP'li belediyelerde 5 yıldır proje üretilmediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, İşte İzmirliler isyan ediyor. 'Artık AK Parti gelsin' diyorlar. Bu zihniyetten hizmet gelmez. Hatay'a gittim, yolları Suriye'nin yollarından daha kötüydü dedi. AK Parti'nin Antalya'da 3 kadın adayla seçmenin karşısına çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, kadına AK Parti'nin önem verdiğini söyledi.

Yerel seçimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, 'millet ittifakı'nın PKK ve diğer terör örgütlerini 'terör örgütü' olarak görmediğini savundu. Çavuşoğlu, Bugüne kadar Türkiye'ye saldıran, karşı gelen terör örgütleriyle bir araya gelirseniz kusura bakmayın ama onları desteklemiş oluyorsunuz. CHP'ye oy verenlere sözümüz yok. Oy verdikleri partinin içinde PKK'lılar, DHKP-C'liler var. Seçimleri kazanamayan CHP, denize düşen yılana sarılır misalinde. Tehdit etmeye bile başladılar. 'Seçimden sonra bizim emrimizden çıkamaz' diyorlar. CHP ve İYİ Parti'den ses var mı Yok. Yılanla aynı çuvala girersen seni sokar diye konuştu.

'HDP'Lİ ADAYLAR YÜZDE 100 PKK'LIDIR'

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Çavuşoğlu, Yakında CHP ve İYİ Parti 'PKK terör örgütü değil' derlerse şaşırmayın. Allah ıslah etsin. Arada kimler var Üst akıl mı, alt akıl mı Neden ittifak yaptın Bunu açıkla. PKK cenazelerine gidenler mi ikna etti Pekiyi ama İYİ Parti'yi kim ikna etti Hani milliyetçiydiniz Bunların hepsi ortaya çıkacak, merak etmeyin. Giderek marjinalleşmeye başladılar. Aşırı solda marjinalleşenler, PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmaya çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelere kayyum atadığımız için artık terör örgütlerine giden hortumlar kesildi. Belediyelere HDP'li adayları yerleştirip buralardan kaynak aktarmak istiyorlar. HDP'li adaylar yüzde 100 PKK'lıdır diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Akseki ilçesine gitmek üzere hareket etti.