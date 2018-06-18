(Görüntülü) Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar. Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlarla yapacağı toplantı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Menbiç operasyonuyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Washington'da yol haritası konusunda mutabakat sağlanınca, daha doğrusu iki dışişleri bakanları tarafından, bizler tarafından onaylanınca artık uygulama safhasına geçeceğiz ve uygulama safhasına kadar ABD ve Türk ilgili birimleri, yani askerler, istihbarat bunun hazırlık çalışmasını yapacak demiştik. Ve artık topu taca atma yok, uygulama safhasına geçmemiz lazım ve birlikte adım atacağız demiştik. Nitekim Washington'daki görüşmeden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar ve şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız ve çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Menbiç'te bu planı, yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmak. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermek ve kimlerin yöneteceğine dair, güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağına dair tüm aşamalarda da birlikte çalışacağız." 'ASKERLERİMİZ YOLA ÇIKTIĞI ZAMAN ARKASI GELİR' Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'nin değişik yerlerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun askerlerimiz, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyleydi, Afrin'de de böyleydi. Arkası da gelir ve Menbiç en kısa sürede YPG'den, PKK'dan temizlenecek. Gerekli adımları atacağız" dedi.