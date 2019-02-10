(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU ALANYA RUS KÜLTÜR VE EĞİTİM DER İLE BAĞIMSIZ RUS BLD. BAŞKAN ADAYINI ZİYARET ETTİ (2)
10 Şubat 2019 Pazar 21:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.