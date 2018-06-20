(Görüntülü) Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kitlesel turizmdeki 2023 hedefi olan 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefine, sağlık turizmiyle birlikte 50 milyar dolar daha ekleyerek, 2023'te toplam turizm hedefini 100 milyar dolar olarak açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da devam ettirdiği seçim çalışmaları kapsamında Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği ile Büyük Antalyaspor Derneği yöneticileriyle kahvaltı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Tüm Sanayici ve işadamları Derneği'nin konuğu oldu. Ziyaretlerinde çeşitli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'ya yapılan yatırımları anlatarak, en önemli yatırım alanlarından birini turizmin oluşturduğunu söyledi.



Antalya'nın bu yıl 14 milyon turist beklediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sağlık turizmine de çok önem verildiğini vurguladı. Antalya'da yapılan yeni hastane yatırımlarını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin 2023 hedefi kitlesel turizmde 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir. Sağlık turizmi içinde geçen yıl 7.5 milyar dolar olan gelir hedefi 2023'te 50 milyar dolar. Toplam turizm geliri sağlık turizmiyle birlikte 100 milyar dolara yükselmiş olacak" dedi.



Sağlık turizminde başarılı olmak için, doktorlar dışındaki diğer sağlık personelinin de iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, eğitimde bu alanda yapılan yeni yatırımlar ve projelerden de bahsetti.



BATI ANTALYA HAVALİMANI 2022'DE BİTECEK



Antalya'ya havadan, karadan, denizden ulaşım kolaylığı için yapılan yatırımlardan da bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin genişletilmesi ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı yatırımlarının ardından üçüncü havalimanı için Batı Antalya Havalimanı projesinin onaylandığını, 2022 yılına kadar bitirilmiş olacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, otoban ve duble yollar ile Burdur ve Konya üzerinden hızlı tren ve liman projelerini de anlattı.



5 MİLYON KİŞİLİK TEKNOLOJİ ŞEHRİ



Antalya'nın bir teknoloji merkezi olacağını, kurulacak teknoloji şehrinin bir teknokent modeli değil milyonlarca insanın çalışacağı bir yer olacağını savunan Mevlüt Çavuşoğlu, bu teknoloji şehrinde dünyaca ünlü birçok teknoloji devinin de bulunacağını belirterek, “Örneğin Çin'de Huwai şirketiyle görüştük. Bu teknoloji şehrinde 5 milyon insan olacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var" dedi.



