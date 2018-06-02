(Görüntülü) Çatıya çıkan kadına 'Yapma, ne olur' diye seslendiler

Adapazarı'nda, 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkan kadını ikna etmek isteyen vatandaşlar, 'Yapma ne olur, değmez çocuklarını düşün diyerek sesleri çıktığı kadar bağırdı. Polis, Zahide Y.'yi çatının kenarından çekip alarak kurtardı.

Öğle saatlerinde, Adapazarı Çark Caddesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan 49 yaşındaki Zahide Y.'yi gören vatandaşlar polise haber verdi. Aşağıda toplanan vatandaşlar, ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Zahide Y.'yi ikna etmek için çabaladı. Vatandaşlar, 'Yapma ne olur, çocuklarını düşün' diye seslendi. Zahide Y. çatının kenarına gelince endişelenen bazı vatandaşlar çığlık attı. İtfaiye, binanın altında kadının kurtarma yastığı açtı. Çatıya çıkan bir polis, kadını çekip alırken aşağıda toplananlar rahat bir nefes aldı. Zahide Y. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.