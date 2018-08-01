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(Görüntülü) Çatışmada yaralanıp, tedavisi yapılan asker evine geldi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - HAKKARİ'de 9 gün önce terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu (24), tedavisinin ardından Antalya'nın Serik ilçesindeki ailesinin evine geldi. 45 gün önce doğan...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - HAKKARİ'de 9 gün önce terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu (24), tedavisinin ardından Antalya'nın Serik ilçesindeki ailesinin evine geldi. 45 gün önce doğan yeğenini kucağına alıp seven Tolu, "İki kolum ve ayağımda ikinci derece yanık meydana geldi. Allah'a çok şükür şu anda durumum iyi" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda 22 Temmuz'da bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu, tedavisinin ardından dün akşam anne ve babasının oturduğu eve geldi. Ailesi, arkadaşları ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havalimanında karşılanan İsmail Tolu, daha sonra Kökez Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi.

2 yıllık sözleşmeli er İsmail Tolu, "9 gün önce Hakkari Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada uzaktan güdümlü füze atmaları sonucu 1 korucu ağabeyimiz şehit oldu, bir asker, iki korucu yaralandı. Benim ise iki kolum ve ayağımda ikinci derece yanık meydana geldi. Allah'a çok şükür şu an durumum iyi. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra evimize geldim" dedi.

Anne Yeter Tolu, "9 gün boyunca çok üzgün ve hüzünlü geçti. Şimdi çok mutluyum, rabbim kimselere evlat acısı çektirmesin" diye konuştu.

Baba Nevzat Tolu da "Çok gururluyum, mutluyum. Şükürler olsun oğlum İsmail sağ salim geldi. Bize bu günlerimizde destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaralı asker 45 önce doğan kız kardeşinin oğlu Yiğit Turgay Cesur'u kucağına alarak sevdi. Yaralı askerin ailesinin evinin etrafına Türk bayrakları asılırken, kurban kesildi.

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