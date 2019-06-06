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(Görüntülü) 'Çaşır' otunda şifa arıyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişen ve kışın salamura olarak tüketilen, şifalı olduğuna inanılan 'çaşır' otuna yöre sakinleri ilgi gösteriyor. Erzurum'un Oltu ve Olur ilçelerindeki yaylalarda sofraların gözdesi...

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişen ve kışın salamura olarak tüketilen, şifalı olduğuna inanılan 'çaşır' otuna yöre sakinleri ilgi gösteriyor. Erzurum'un Oltu ve Olur ilçelerindeki yaylalarda sofraların gözdesi haline gelen çaşır otunu toplayan vatandaşlar, bitkinin suyunun boğaz ağrısı ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen çaşırın 15 Mayıs'tan itibaren toplanmaya başlandığını söyleyen yöre sakinlerinden Yusuf Korkmaz, "Her sene mayıs ayının ilk haftasından topladığımız çaşırı, bu sene havaların soğuk gitmesi nedeni ile geç toplamaya başladık. Dağlardan topladığımız çaşır bitkisi iştah açıcıdır ve şeker hastaları da genellikle çaşır bitkisinin suyunu ve bitkisini kullanırlar. Haşlanarak elde edilen çaşır suyu ise boğaz ağrıları ve mide rahatsızlıklarına iyi gelirken, nezleye karşı bağışıklık kazandırdığı bilinmektedir" diye konuştu. Erzurum ve bölgenin diğer illerinde ilkbaharda bitkinin 10-20 santimlik taze sürgünleri tüketilirken, genellikle suda haşlanıp tuzlanarak yenilmekte ya da salamurası yapılıp kış mevsiminde peynir yerine katık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca haşlandıktan sonra yumurtaya bulanıp kızartması yapılmakta ya da yumurta ile kavrularak tüketilmektedir.

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