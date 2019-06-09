Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Çarşı İzinine Çıkan Asker Denize Atlayıp Hayat Kurtardı

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 12:00'de yaşandı. Maltepe'deki...

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 12:00'de yaşandı. Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı izinine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı. Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı. Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyudum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi. 14 yaşındaki Suriyeli, Hüsnü Kürdi " Biz burada yüzüyorduk kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328